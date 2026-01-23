Pescara, Brugman sbarcherà martedì: pronto un semestrale con opzione per 2 anni

“Gaston ha tanta qualità e attendo solo che venga ufficializzato dalla società”. Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone ha praticamente annunciato il ritorno in Abruzzo dell’esperto regista Gaston Brugman attualmente svincolato dopo l’esperienza al Nashville in Major League Soccer dove ha collezionato 29 presenze.

L’uruguayano classe ‘92, come riferisce Sky Sport, sbarcherà a Pescara nella giornata di martedì per le visite mediche e la firma sul contratto semestrale con opzione per altri due anni condizionata dalla salvezza della squadra biancazzurra.

Brugman era arrivato al Pescara nel 2012/13 dall’Empoli e vi era rimasto, con due parentesi al Perugia e al Palermo, fino al 2018/19, quando venne ceduto al Parma, collezionando 170 presenze e realizzando 20 reti oltre a indossare la fascia di capitano.