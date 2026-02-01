Pescara, Caligara tra gioia e rammarico: "Contento per il gol, ma servivano i tre punti"

Il gol lo rende orgoglioso, il risultato finale decisamente meno. Fabrizio Caligara avrebbe voluto che la sua rete fosse decisiva per regalare al Pescara una vittoria fondamentale contro il Mantova. Il 2-2 finale lascia quindi un po’ di amaro in bocca, ma il centrocampista biancazzurro guarda avanti con fiducia, convinto che la squadra possa raggiungere una salvezza tranquilla.

Sulle sensazioni dopo la gara, Caligara ha spiegato: “Sono contento a metà per la rete. Avrei voluto che portasse tre punti per noi, che sarebbero stati preziosissimi. Però siamo sempre rimasti dentro la partita, non abbiamo mai mollato nulla. Ci crediamo fino alla fine e non lasceremo niente di intentato per centrare la salvezza”.

Analizzando la prestazione collettiva, il centrocampista ha individuato alcuni aspetti da migliorare: “Nel primo tempo abbiamo interpretato un po’ male la partita. Forse abbiamo verticalizzato troppo: loro si abbassavano e ripartivano, mentre avremmo dovuto gestire di più il possesso e muovere meglio la palla”.

Infine, un sorriso parlando del suo gol: “Sono molto contento, ma se ci riprovo altre mille volte probabilmente non entra più. È stato un bel colpo, speriamo che ne arrivino altri, ma soprattutto che servano per vincere”.