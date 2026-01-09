Salernitana, il direttore Faggiano pronto a piazzare un triplo colpo per l'attacco

Dopo Union Brescia e Virtus Entella, che in mattinata ha presentato un’offerta all’Audace Cerignola e sta provando a stringere, sulle orme dell’attaccante Giuseppe Cuppone è piombata anche la Salernitana decisa a superare la concorrenza e portare il calciatore alla corte del tecnico Giuseppe Raffaele. Come raccolto da Tuttosalernitana il direttore sportivo Daniele Faggiano è in pressing per convincere il classe ‘97 e il club a scegliere l’opzione campana.

Secondo il portale granata la Salernitana sarebbe vicina a chiudere l’operazione mettendo sul piatto un contratto pluriennale e un progetto a lungo termine con Cuppone che dunque domani giocherà l’ultima partita con la maglia dei pugliesi.

Il club però non si ferma qui e porta avanti anche altre due trattative: la prima è quella per

Cosimo Chiricò, il capocannoniere del Girone C potrebbe infatti lasciare il Casarano di fronte a un’offerta importante; la seconda è quella di Davide Merola del Pescara, con cui si sta discutendo anche del centrocampista offensivo Lorenzo Meazzi. In questo caso manca l’ok definitivo del proprietario Iervolino.