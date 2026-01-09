Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita qui

Nella giornata di ieri in casa Trapani è arrivata una nuova penalizzazione di sette punti che sommati agli otto già tolti porta la situazione generale a un -15 che ha fatto scivolare la formazione siciliana in piena zona retrocessione. Molto lontano dunque dagli obiettivi di inizio stagione quando i granata erano dati fra le squadre in grado di lottare per la promozione. Si tratta di una sentenza di primo grado, e dunque appellabile, derivante dalle violazioni amministrative riscontrate dagli organi preposti riguardanti la scadenza del 16 ottobre, quando il club non ha pagato gli emolumenti di luglio e agosto 2025 (a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo) oltre che le ritenute Irpef, i contributi Inps e gli incentivi all’esodo dovuti per le stesse mensilità. Una decisione che è arrivata nonostante la presentazione da parte del club di una documentazione integrativa per dimostrare l’effettivo pagamento degli stessi.

Il -15 rischia di pesare come un macigno sulla formazione siciliana con diversi giocatori importanti che hanno già salutato – Ciotti, Negro e Carriero – e altri – Canotto – in procinto di seguirli. Nonostante questo il club sta lavorando sul mercato per rimpolpare la rosa con giocatori giovani, vedi Di Mitri del Palermo e Vapore dell’Hellas Verona, o provenienti dalla Serie D come il centravanti Stauciuc. Ad Aronica l’arduo compito di tenere serrate le fila e cercare di risalire la classifica in attesa delle prossime mosse societarie con il patron Valerio Antonini che è pronto a dare battaglia, come sta facendo anche sul fronte cestistico.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i prossimi appuntamenti nei tribunali daranno un quadro più completo della situazione: il 13 gennaio il Consiglio di Stato sarà chiamato a chiudere il cerchio sui primi otto punti di penalizzazione dovuti ai pagamenti effettuati con i crediti di imposta rivelatisi fasulli – come quanto accaduto al Brescia di Cellino lo scorso anno – una vicenda per la quale il club ritiene di essere stato truffato. L’istanza del Trapani è stata già respinta in secondo e ultimo grado (Corte d’appello Figc e Collegio di garanzia presso il Coni), poi anche dal TAR del Lazio. Il 22 di questo mese invece il club tornerà al TFN per il deferimento delle scadenze del sedici dicembre. Qui la Procura federale ha rinviato a giudizio il club per non avere ancora provveduto a pagare integralmente emolumenti e incentivi all’esodo per le mensilità di luglio e agosto 2025, le stesse per le quali è stato condannato ieri. Inoltre non sono state versate due tranche di Irpef e Inps (in scadenza ad agosto e settembre) previste da un precedente accordo di rateizzazione stipulato con l’Agenzia delle Entrate. Il rischio più concreto è di ulteriori punti di penalizzazione, più un’ammenda per i pagamenti di settembre e ottobre effettuati da conti diversi da quello societario.