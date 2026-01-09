Virtus Verona, la Corte dei Conti condanna Fresco a risarcire 200mila euro allo Stato

Lo storico presidente e allenatore della Virtus Verona Luigi Fresco dovrà risarcire lo Stato per una cifra attorno ai 200mila euro. Lo ha deciso la Corte dei Conti del Veneto condannando il 'Ferguson italiano' come si legge su Tggialloblù di Telenuovo.

I giudici infatti hanno ravvisato una violazione delle norme sulle incompatibilità: tra il 2018 e il 2022 Fresco, dipendente pubblico a tempo pieno come direttore dei servizi generali e amministrativi in una scuola veronese, ha percepito oltre 117 mila euro come allenatore senza autorizzazione, configurando un rapporto subordinato part-time non ammesso.

Nel mirino anche l’uso di permessi retribuiti per assistenza a un familiare disabile (2021-2023): nonostante il congedo straordinario, ha continuato a guidare la squadra con allenamenti, ritiri e trasferte, obbligando alla restituzione di oltre 56 mila euro all’Inps (più 136 mila al Ministero dell’Istruzione).

Respinte le difese su prescrizione, buona fede e autorizzazione permanente. La sentenza è appellabile in appello a Roma. Una tegola pesante per una delle figure più iconiche del calcio di terza serie.