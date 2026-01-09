SudTirol, Castori: "Con lo Spezia per tornare alla vittoria. I nuovi ancora indietro di condizione"

"Nel periodo successivo alla sosta abbiamo lavorato soprattutto sul recupero fisico e mentale. Dal punto di vista atletico la squadra sta bene e abbiamo focalizzato le aree in cui dobbiamo migliorare e quelle da consolidare". Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida conto lo Spezia analizza così il lavoro svolto negli ultimi giorni in vista del rientro in campo dopo la pausa natalizia: "Arriviamo pronti ad affrontare una partita molto difficile contro un avversario di grande valore come lo Spezia, consapevoli dell’importanza di tornare alla vittoria."

L'allenatore poi parla dei nuovi innesti del mercato - il centrocampista Frigerio e l'attaccante Verdi - e di come impiegarli al meglio: "I nuovi giocatori non sono ancora al livello degli altri per ritmo e condizione, ma il tempo giocherà a loro favore. Verdi è un calciatore di qualità e di imprevedibilità, che può risultare utile anche a gara in corso, mentre Frigerio necessita di ritrovare continuità dopo un periodo di inattività. - si legge sui canali ufficiali del club biancorosso - In questo momento, alcune soluzioni, come l’impiego di Molina anche in mezzo al campo, rispondono a esigenze di equilibrio e gestione della partita, senza snaturare la struttura della squadra."

Infine Castori si sofferma sull'aspetto mentale: "La squadra non ha mai perso fiducia in ciò che fa in campo: corre, lotta e si spende sempre. Gli episodi negativi possono generare scoraggiamento, ma non sfiducia. L’umore è passeggero e deve essere superato attraverso le prestazioni, che sono la base per ritrovare risultati e convinzione."