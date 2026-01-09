Le designazioni arbitrali per la 20^ giornata: fermato Sozza, Inter-Napoli a Doveri

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 20esima giornata di Serie A. Assente Simone Sozza, arbitro della contestata sfida fra Lazio e Fiorentina (con la mancata assegnazione del rigore ai biancocelesti che ha alimentato le polemiche). Presente invece Matteo Marchetti, arbitro di Napoli-Verona: sarà il quarto uomo della gara fra Roma e Sassuolo (i vertici arbitrali hanno valutato positivamente le sue decisioni negli episodi chiave della gara del Maradona di mercoledì). Inter-Napoli a Daniele Doveri. Di seguito le designazioni.

COMO – BOLOGNA Sabato 10/01 h. 15.00

ABISSO

BERTI – SCARPA

IV: DI MARCO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

UDINESE – PISA Sabato 10/01 h. 15.00

AYROLDI

ROSSI M. – ZEZZA

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: FABBRI

ROMA – SASSUOLO Sabato 10/01 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MONACO

IV: MARCHETTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – TORINO Sabato 10/01 h. 20.45

FOURNEAU

BAHRI – CEOLIN

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: MARIANI

LECCE – PARMA h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

FIONENTINA – MILAN h. 15.00

MASSA

MELI – COSTANZO

IV: RAPUANO

VAR: MARESCA

AVAR: CHIFFI

VERONA – LAZIO h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

INTER – NAPOLI h. 20.45

DOVERI (foto)

ALASSIO – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

GENOA – CAGLIARI Lunedì 12/01 h. 18.30

LA PENNA

LAUDATO – CECCON

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: MARESCA

JUVENTUS – CREMONESE Lunedì 12/01 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI L. – BARONE

IV uomo: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI