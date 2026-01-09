Verso Udinese-Pisa, il doppio ex Susic: "Friulani favoriti, Runjaic non è sprovveduto. Gila..."

In Serie A è già giornata di vigilia, che si aprirà domani alle 15:00 con la sfida tra l'Udinese ed il Pisa. A tal proposito, ai microfoni del Messaggero Veneto, è intervenuto il doppio ex della sfida Massimo Susic. Queste le sue parole: "Pronostico a favore dei friulani? Lo è, ma da questa partita l’Udinese deve puntare a non subire gol per cercare quella continuità che finora le è mancata ma che potrebbe passare per la tenuta difensiva".

Sull'Udinese: "Runjaic non è uno sprovveduto e guardando i numeri difensivi ha capito che non si può andare lontano se prima non si registra la difesa. I 30 gol incassati sono troppi, sono al pari di Verona, Fiorentina e Torino e queste cifre non sono in linea con i sogni di gloria. Ecco perché prospetta le difficoltà e parla di fase di crescita ancora in atto. Con il passaggio al 4-4-2 si occupano più spazi e si offre maggiore copertura, ma la vera quadratura la si trova con la mediana che è quella che protegge e filtra, quindi che ben venga la linea a quattro se davanti si trova il giusto assetto".

Sul Pisa: "Hanno tanti problemi in fase realizzativa. La squadra lotta sempre e non fa mancare mai la prestazione, anche col Como è stata applaudita e incoraggiata, ma il vero problema resta il gol, e anche in fase di rifinitura devono migliorare. Vedremo se adesso andranno sul mercato, ma Gilardino, che non è mai stato contestato finora, sta facendo il massimo con quello che ha".