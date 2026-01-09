Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay

Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal StockayTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:20Serie C
Tommaso Maschio

Dopo aver giocato solo sei gare con la maglia della Triestina in questa stagione il centrocampista Sofian Kiyine ha salutato l’Italia per far ritorno in patria. Il classe ‘97 è stato infatti annunciato come nuovo giocatore dal Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse, club che milita in terza divisione belga. Questa la nota della società rossonera:

“Il club è lieto di annunciare l'arrivo di Sofian Kiyine, centrocampista 28enne cresciuto nelle giovanili italiane.

Avendo precedentemente giocato con Chievo Verona, Lazio, Salernitana, Venezia e, più recentemente, con l'OH Leuven, porta con sé una vasta esperienza maturata in Serie A e nel campionato belga.

Tecnico, versatile e dotato di un'eccellente visione di gioco, Sofian si unisce a noi con l'ambizione di affrontare le sfide che lo attendono”.

Articoli correlati
Foggia, volto nuovo a centrocampo: dalla Triestina arriva Sofian Kiyine in prestito... Foggia, volto nuovo a centrocampo: dalla Triestina arriva Sofian Kiyine in prestito
Dopo il caso Krollis, ancora acque agitate alla Triestina. Ai margini El Azrak e... Dopo il caso Krollis, ancora acque agitate alla Triestina. Ai margini El Azrak e Kiyine
Triestina, arriva il rinforzo a centrocampo. Kiyine firma un biennale con opzione... Triestina, arriva il rinforzo a centrocampo. Kiyine firma un biennale con opzione
Altre notizie Serie C
Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay UfficialeTriestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay
Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita... Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita qui
Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Ascoli-Ternana e Audace Cerignola-Picerno... Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Ascoli-Ternana e Audace Cerignola-Picerno
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"... Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"... Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire... TMW RadioGrammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Cavese, nuova idea per l'attacco: piace Perlingieri. Attualmente è in forza al Crotone... TMWCavese, nuova idea per l'attacco: piace Perlingieri. Attualmente è in forza al Crotone
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
2 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
3 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
4 Rodrygo Goes, un affare per il Real Madrid. Pagato solo 45 milioni, ne vale il doppio
5 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.1 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine top news n.3 Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli
Immagine top news n.4 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.5 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Immagine top news n.6 Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leao si riabilita col gol. Stanciu spreca il match point
Immagine top news n.7 Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, parla Zanzi: "Mercato? Vogliamo rinforzarzi. Sogliano miglior ds d'Italia, forse del mondo"
Immagine news Serie A n.2 Pablo Mari, addio alla Fiorentina tra gennaio e giugno. Scaduta anche la clausola
Immagine news Serie A n.3 Lazio, terminata la prima parte di visite mediche per Kenneth Taylor
Immagine news Serie A n.4 Del Piero e i suoi idoli: "Vialli riferimento, ma mi rivedevo in Baggio. Che mi proteggeva"
Immagine news Serie A n.5 Torino a caccia di rinforzi: l'ultima idea è il brasiliano Vitor Carvalho
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Sulemana chiede di partire: vuole giocare. I nomi per la mediana
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, sirene dalla Serie C per Marras: Vicenza e Union Brescia puntano l'esterno
Immagine news Serie B n.2 La Virtus Entella prova a stringere per Cuppone. C'è l'offerta per l'Audace Cerignola
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia 'annuncia' l'arrivo di Adamo. Con una citazione della Cappella Sistina
Immagine news Serie B n.4 Spezia, telefonata esplorativa per Nzola. Ma la Fiorentina dovrà coprire gran parte dell'ingaggio
Immagine news Serie B n.5 Empoli, suggestione Maleh per il centrocampo. Si tratterebbe di un ritorno
Immagine news Serie B n.6 Cesena, dopo il weekend l'assalto a Valoti. Per l'attacco spunta il nome di Moro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay
Immagine news Serie C n.2 Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita qui
Immagine news Serie C n.3 Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Ascoli-Ternana e Audace Cerignola-Picerno
Immagine news Serie C n.4 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)