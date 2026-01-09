Ufficiale Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay

Dopo aver giocato solo sei gare con la maglia della Triestina in questa stagione il centrocampista Sofian Kiyine ha salutato l’Italia per far ritorno in patria. Il classe ‘97 è stato infatti annunciato come nuovo giocatore dal Royal Stockay Saint-Georges-sur-Meuse, club che milita in terza divisione belga. Questa la nota della società rossonera:

“Il club è lieto di annunciare l'arrivo di Sofian Kiyine, centrocampista 28enne cresciuto nelle giovanili italiane.

Avendo precedentemente giocato con Chievo Verona, Lazio, Salernitana, Venezia e, più recentemente, con l'OH Leuven, porta con sé una vasta esperienza maturata in Serie A e nel campionato belga.

Tecnico, versatile e dotato di un'eccellente visione di gioco, Sofian si unisce a noi con l'ambizione di affrontare le sfide che lo attendono”.