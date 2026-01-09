Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Carrarese, tesserato il centrocampista Troise: contratto semestrale con opzione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:10Serie B
Tommaso Maschio

Colpo a sorpresa della Carrarese che ha annunciato il tesseramento del giovane centrocampista Troise con un passato nelle giovanili di Lazio e Monza. Un colpo in prospettiva che sarà valutato in questi sei mesi della stagione con la possibilità di legarlo ai colori giallazzurri per altre due stagioni. Questo il comunicato degli apuani:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Troise, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.

Il centrocampista, classe 2005, si distingue per l’ottima tecnica individuale e la visione di gioco, oltreché per la capacità di smistare palloni e inserirsi negli spazi durante le transizioni offensive.

Il calciatore, nato a Napoli, vanta una lunga trafila nelle giovanili di un club di primo livello come la Lazio, dove ha maturato la propria esperienza sportiva dalla stagione 2021, anno in cui è stato convocato per il ritiro estivo della prima squadra del club capitolino, agli ordini di mister Maurizio Sarri. Invece, dal 2023, la sua sua carriera è proseguita alla corte del Monza Calcio.

In primavera ha raccolto un bottino complessivo di 3 reti e 3 assist in 40 partite.
Per il talento campano, anche 7 presenze e una rete con la maglia azzurra delle selezioni giovanili.
Benvenuto a Carrara, Antonio".

