Sardo al Milan, la prima foto in rossonero
Nel primo pomeriggio di oggi Jacopo Sardo (20) ha siglato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029.
All'ultimo si è deciso di estendere a due anni la clausola di rinnovo per il centrocampista, otto presenze con la nazionale under 20, di cui tre nel Mondiale di categoria lo scorso autunno.
