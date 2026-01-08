TMW
Milan, è fatta per Sardo: domani mattina le visite mediche
Come annunciato alcune ore fa, la trattativa per portare Jacopo Sardo (20) al Milan ha avuto una brusca accelerazione.
L'accordo è ormai completo: il centrocampista del Monza si legherà ai colori rossoneri fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno di contratto. Sardo è atteso domani mattina alle 8.30 per le visite mediche, nel primo pomeriggio ci sarà poi la firma che lo renderà un calciatore del Milan con quattro mesi di ritardo.
