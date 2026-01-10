Ufficiale Milan, depositato il contratto di Sardo. Acquisto a titolo definitivo dal Monza: i dettagli

Jacopo Sardo (20 anni) nelle scorse ore ha firmato il contratto con il Milan e nelle scorse ore il contratto del trasferimento a titolo definitivo dal Monza del centrocampista è stato depositato in Lega Serie A. Il centrocampista classe 2005 si unisce ai rossoneri fino al 30 giugno 2029, con opzione biennale di rinnovo.

Il percorso con il Diavolo di Sardo, che ha giocato con l’Italia Under 20 nell’ultimo Mondiale di categoria, non dovrebbe prevedere di cominciare con il Milan Futuro in Serie D, bensì un nuovo prestito a una formazione cadetta, che la formazione rossonera deve ancora individuare.