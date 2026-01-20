Pescara, i tifosi contro Sebastiani: "Gli farei conoscere io i veri figli di pu****a!"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Rete 8 per commentare la gara sconfitta con il Modena:

Presidente, probabilmente questa è la prima sconfitta davvero meritata del Pescara nella gestione Gorgone. È d’accordo?

"Assolutamente sì. È una sconfitta sulla quale c’è poco da dire. All’inizio forse ci siamo un po’ illusi, perché nei primi 10-15 minuti il Pescara era partito bene. Poi abbiamo preso il solito gol evitabile e ci siamo completamente sciolti. Abbiamo perso le distanze e siamo sembrati un’altra squadra rispetto a quella vista finora. La sconfitta è meritata e va riconosciuto il valore dell’avversario: se una squadra può spendere 20 milioni e un’altra la metà, qualche differenza deve per forza emergere".

Lei ha sempre ribadito che la salvezza è vitale. Da domani cosa cambierà?

"Le idee sono chiare da almeno quindici giorni. Dipende anche dagli incastri di mercato e dalle operazioni degli altri club. Noi saremmo già pronti a prendere i giocatori che vogliamo, ma bisogna aspettare che si creino le condizioni giuste. Il mercato funziona così. Posso garantire che faremo di tutto per inserire giocatori che possano darci una mano. Io non mollo assolutamente. Il girone di ritorno parte con partite complicate, ma le difficoltà non le avremo solo noi. Guardando la classifica delle ultime sette gare, non siamo messi peggio di altri. È un campionato difficile per chi ha costruito squadre normali, lo sapevamo dall’inizio".

Può ufficializzare la cessione di Dagasso al Genoa?

"Al momento no. A me non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Capisco le voci, ma io devo basarmi sui fatti. Finché non arrivano proposte concrete, Dagasso è un giocatore del Pescara. È chiaro che certe voci possono creare confusione anche nella testa di un ragazzo, ma allo stato attuale non c’è nulla".

Le voci su Lapadula in arrivo dallo Spezia sono attendibili?

"No, non lo sono. In questo momento non c’è stata alcuna interlocuzione. Abbiamo delle idee, ma se non si incastrano le operazioni non prendiamo un giocatore tanto per prenderlo".

Oggi è tornata la contestazione della curva. Come la vive?

"Dispiace, ma rispetto tutte le opinioni. Finora avevo fatto i complimenti alla curva perché era stata l’unica a meritare la sufficienza. Per loro sono un figlio di puttana? Farei conoscere io i veri figli di puttana alla curva, probabilmente oggi il Pescara giocherebbe da un'altra parte".

Guardando alla prossima gara col Monza, può essere una partita “libera mentalmente”?

"Ci può stare questa lettura. Il Monza è una delle squadre candidate a vincere il campionato, ha speso tanto. Sulla carta non dovremmo neanche giocarla, ma scenderemo in campo con spensieratezza e consapevolezza. Siamo in undici contro undici e possiamo far male anche alle grandi".

Quando può arrivare il primo rinforzo?

"Non faccio il mago. Se dipendesse solo da me, sarebbero già arrivati".

Quanto crede il Pescara nella salvezza?

"Ci credono il presidente, la squadra e deve crederci tutta la città. La salvezza riguarda tutti. Quando le cose vanno bene i meriti sono di altri, quando vanno male è colpa del presidente. Il calcio è questo, lo accettiamo e andiamo avanti".