Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"

Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:17Serie B
Tommaso Maschio

Il treno salvezza corre, perché corrono anche gli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita senza guardare gli altri e senza guardare la classifica". Il presidente Daniele Sebastiani nel post gara del 4-0 inflitto al Bari in uno scontro diretto ha parlato così in vista delle prossime gare e di una corsa salvezza che si fa sempre più accesa: "Dobbiamo giocare queste 9 partite con lo spirito di oggi. - prosegue il numero uno abruzzese elogiando alcuni protagonisti - Di Nardo dimostra che basta vedere i giocatori, di buoni ce ne sono anche nelle categorie inferiori. Brugman è un professore universitario in campo così come Insigne, ma miglio sottolineare anche l'apporto di Cagnano e Acampora".

Spazio poi al pubblico e a un'armonia ritrovata: "Il pubblico è fantastico e meraviglioso, la squadra sta facendo molto bene e sta bene anche fisicamente, non molla niente e ha gatto una grande partita. E se a Frosinone, che ha schiantato la Sampdoria, non ci davano quel rigore inesistente vincevamo pure là. - prosegue ancora Sebastiani come riporta Pescarasport24.it - La squadra è cresciuta con l'apporto dei giocatori che abbiamo portato a Pescara, peccato per chi non ci aveva creduto. E non mi riferisco ai tifosi, loro sono il quattordicesimo, e non dodicesimo, uomo in campo. C'è amore vero tra pubblico e squadra. La tifoseria sta premiando il fatto che la squadra c'è sempre stata”.

Articoli correlati
Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci... Pescara, Sebastiani: "Per la salvezza mi butterei nel fuoco. Questo gruppo può farci gioire"
Pescara, Sebastiani: "Siamo stati più forti del Palermo, il Venezia è un'altra cosa"... Pescara, Sebastiani: "Siamo stati più forti del Palermo, il Venezia è un'altra cosa"
Pescara, Sebastiani esalta Insigne: “Fuori categoria. Vittoria meritata con il Palermo”... Pescara, Sebastiani esalta Insigne: “Fuori categoria. Vittoria meritata con il Palermo”
Altre notizie Serie B
Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale
Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"... Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"
Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito... Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola
Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore... TMWSampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in... Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"
Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità" Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"
Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e... Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e capacità di recupero"
L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la... L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la salvezza
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.1 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
Immagine top news n.2 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.3 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine top news n.4 Vlahovic-Juventus, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine top news n.5 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.6 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.7 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il rinnovo di McTominay va chiuso in tempi brevi: sul piatto accordo fino al 2030
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions, è bagarre per il quarto posto: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.3 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.4 Napoli, per Conte futuro blindato: fumata bianca a maggio, previsto un confronto con ADL
Immagine news Serie A n.5 Lazio, mezza squadra si gioca il futuro: Gila promesso sposo del Milan, anche Ratkov può partire
Immagine news Serie A n.6 Il derby è del Milan, Pancaro: "Ora la pressione è tutta sulle spalle dell'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fra Italia e Azerbaigian, il giovane Mezzotero potrebbe fare una scelta inusuale
Immagine news Serie B n.2 Samp verso il cambio d'allenatore, Nicolini punta D'Angelo: "È quel che serve ora"
Immagine news Serie B n.3 Donadoni e lo Spezia si godono Artistico: doppia cifra raggiunta. Meglio di Esposito e Nzola
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si va verso l'esonero di Gregucci e Foti. Poi la nomina del successore
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria nuovamente nel caos, Fredberg: "Decisioni vanno prese con lucidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
Immagine news Serie C n.4 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”