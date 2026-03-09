Pescara, Sebastiani: "C'è amore fra squadra e tifosi, sono il nostro 14° uomo in campo"

“Il treno salvezza corre, perché corrono anche gli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita senza guardare gli altri e senza guardare la classifica". Il presidente Daniele Sebastiani nel post gara del 4-0 inflitto al Bari in uno scontro diretto ha parlato così in vista delle prossime gare e di una corsa salvezza che si fa sempre più accesa: "Dobbiamo giocare queste 9 partite con lo spirito di oggi. - prosegue il numero uno abruzzese elogiando alcuni protagonisti - Di Nardo dimostra che basta vedere i giocatori, di buoni ce ne sono anche nelle categorie inferiori. Brugman è un professore universitario in campo così come Insigne, ma miglio sottolineare anche l'apporto di Cagnano e Acampora".

Spazio poi al pubblico e a un'armonia ritrovata: "Il pubblico è fantastico e meraviglioso, la squadra sta facendo molto bene e sta bene anche fisicamente, non molla niente e ha gatto una grande partita. E se a Frosinone, che ha schiantato la Sampdoria, non ci davano quel rigore inesistente vincevamo pure là. - prosegue ancora Sebastiani come riporta Pescarasport24.it - La squadra è cresciuta con l'apporto dei giocatori che abbiamo portato a Pescara, peccato per chi non ci aveva creduto. E non mi riferisco ai tifosi, loro sono il quattordicesimo, e non dodicesimo, uomo in campo. C'è amore vero tra pubblico e squadra. La tifoseria sta premiando il fatto che la squadra c'è sempre stata”.