L'ex agente di Insigne: "Mancato ritorno? Legato anche a come si erano lasciati"

“Il ritorno sarebbe stato suggestivo, ma bisogna capire perché non si è concretizzato”. Intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli (parte del gruppo TMW), Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha commentato il mancato ritorno dell’attaccante, poi passato al Pescara, alla corte di Aurelio De Laurentiis: “Non credo sia solo una questione tecnica, ma legata a come ci si è lasciati, a un mancato accordo in passato. Ci sono situazioni che risalgono anche all’epoca Ancelotti e che forse non sono mai state del tutto superate.

Insigne ha detto di essere stato contattato, ma bisognerebbe capire da chi e in che termini. Evidentemente non c’erano le condizioni. Il Napoli ha fatto un’altra scelta, puntando su un giovane come Alisson Santos.

A Lorenzo Insigne auguro davvero tutto il bene: ha fatto una scelta di cuore e gli auguro il meglio”.