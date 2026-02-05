Cesena-Pescara, i convocati di Gorgone: slitta ancora la prima chiamata di Insigne

Vigilia di gara per il Pescara, che domani affronterà il Cesena nella sfida che aprirà la 23ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento a domani sera alle ore 20:30, all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi'.

Nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato il tecnico del Delfino Giorgio Gorgone, che si è espresso su rosa e mercato: "Ho buone sensazioni, c'è stato un cambiamento evidente e netto: voglio ringraziare chi c'è stato finora, i ragazzi hanno dato tanto anche se i risultati non sono stati soddisfacenti, e voglio dare il benvenuto ai nuovi, che ho visto subito centrati verso quello che è il nostro obiettivo. Ci sono tre gare in nove giorni, che non aiutano dal punto di vista gestionale, ma è anche vero che un po' di minutaggio importante va dato: e i ragazzi sono tutti più o meno a disposizione per il match, farò le mie valutazioni. Contento del gruppo che si è creato. Insigne? Ha bisogno di allenamenti, anche se in questa settimana è andato un po' avanti. In una delle tre prossime gare spero possa iniziare a mettere dentro qualcosa per poi crescere: il giocatore che è stato lo conosciamo tutti, e non è detto che non possa esserlo di nuovo, ma io voglio salvare il Pescara questo è l'obiettivo mio. Voglio portalo a stare bene per far sì che sia poi decisivo come solo lui sa esserlo".

Proprio l'attaccante, come si legge nella nota del club, "non è stato convocato per prepararsi al meglio ed essere a disposizione il prima possibile in buona condizione".

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Deplanches, Profeta, Saio;

DIFENSORI: Altare, Bettella, Cagnano, Capellini, Corbo, Giannini, Gravillon, Letizia;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Berardi, Brandes, Brugman, Caligara, Fanne, Faraoni, Meazzi, Oliveri, Olzer, Valzania;

ATTACCANTI: Di Nardo, Russo.