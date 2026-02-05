Insigne e il ritorno al Napoli: "C'è stata una chiamata. Avrei giocato anche gratis"
A margine della presentazione come nuovo giocatore del Pescara, il club con il quale 14 anni fa si è fatto conoscere nel grande calcio e che oggi ha scelto di tornare ad aiutare per centrare la salvezza in Serie B, Lorenzo Insigne ha parlato anche di Napoli e dei rumors che nei giorni scorsi lo avevano visto vicino ad un ritorno al 'Maradona'.
"C'è stata una chiamata 20 giorni del direttore Manna per un ritorno - ha raccontato l'attaccante attraverso i microfoni di SkySport -. Io ho dato piena disponibilità anche giocando gratis. Loro poi hanno fatto altre scelte e io non me la sono presa. Sono sempre tifoso del Napoli e l'unica cosa che spero è che possa riprendersi presto le posizioni in cima alla classifica".
