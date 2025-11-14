Spezia, l'umiltà di Fellipe Jack: "Devo lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali"

Fellipe Jack, difensore classe 2006 dello Spezia, cresciuto nella cantera del Palmeiras e oggi in prestito dal Como, è stato intervistato da Il Secolo XIX: "Se mi sento pronto per giocare in A? Certamente, sono qui per questo, ma consapevole di dover migliorare in tante cose".

Su cosa in particolare?

"Nella fase difensiva ho margini di miglioramento".

Scendere di categoria le è pesato?

"No, anzi. È un piacere perché penso sia importante per la mia carriera: per alzare la qualità del mio gioco devo mettere insieme tanti minuti, e al Como non avrei avuto continuità. Qui allo Spezia ho già giocato diverse partite e farò di tutto per disputarene il più possibile. Il minutaggio è troppo importante per ogni calciatore".

C’è un aspetto in cui si sente già pronto?

"In niente. So bene di dover lavorare sodo per migliorare in tutti i fondamentali".

Dove vede i maggiori margini di crescita?

"Penso di dover migliorare difensivamente. Se voglio diventare un calciatore di buon livello devo lavorare tanto su questo, anche per acquisire maggiore consapevolezza nella fase di impostazione".

Che impressione le ha fatto mister Donadoni?

"Mi sono piaciute molto le sue idee di gioco e come imposta la squadra in allenamento. Ora dobbiamo cercare di tradurre il lavoro fatto a Follo in partita".