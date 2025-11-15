TMW Persiste il problema all'anca: Calafiori ha lasciato il ritiro della Nazionale

Riccardo Calafiori ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il difensore dell'Arsenal che fin da lunedì a Coverciano ha svolto solo lavoro differenziato a causa di un problema all'anca non ce la fa per la sfida di domani contro la Norvegia e quindi torna al club di appartenenza. A questo punto, sono 25 i giocatori a disposizione del CT Gattuso per la sfida di domani, ecco l'elenco completo.

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).