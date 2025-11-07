Reggiana, Dionigi: “Girma rientra in gruppo. In attacco ballottaggio Gondo–Novakovich”

Vigilia di campionato per la Reggiana, attesa domani dal match interno sul prato del 'Mapei Stadium' contro la Virtus Entella. Queste le parole del tecnico degli emiliano Davide Dionigi in conferenza stampa (fonte TuttoReggiana):

Arrivano buone notizie dall’infermeria?

"Qualcosa sì. Natan (Girma, ndr) si è aggregato con noi in settimana: stringe i denti perché la botta è stata pesante e il dolore c’è, però è rientrato nel gruppo e questo è importante. Per gli altri, l’obiettivo è averli dopo la sosta".

Su Reinhart ci sono aggiornamenti?

"Ci auguriamo di riaverlo nella settimana che porterà a Carrara, dopo la sosta. È un giocatore fondamentale per caratteristiche, ma la squadra ha saputo costruire bene anche senza di lui soprattutto ad Avellino".

Magnani sta bene?

"Ha stretto i denti ad Avellino nel finale, ma è rimasto in campo perché servivano centimetri: ora sta meglio e ha bisogno di continuità per trovare la migliore condizione".

Su chi ricadrà la scelta della punta centrale tra Gondo e Novakovich?

"Dipende da come vogliamo attaccare l’avversario. Ogni partita ha caratteristiche diverse, guardiamo sempre il tipo di difensori che andiamo ad affrontare. Gondo ha fatto una grande partita col Modena, Novakovich sta tornando in condizione dopo non aver fatto la preparazione. Hanno entrambi fisicità, ma qualità diverse: uno più di gamba, uno più di struttura. Il fatto positivo è poter scegliere".

Domani arriva una squadra che fuori casa ha raccolto un solo punto. Che partita si aspetta contro l'Entella?

"Siamo alla decima giornata, è il momento in cui i valori iniziano a delinearsi. L’Entella è una squadra molto esperta, con giocatori che conoscono bene la categoria, e arriva da un’ottima gara con l’Empoli. Il dato fuori casa conta fino a un certo punto: noi guardiamo lo stato di forma e il momento in cui entrambe le squadre arrivano alla partita".

Che squadra è l’Entella dal punto di vista tattico?

"È una squadra esperta, con struttura e idee. Alterna diversi comportamenti sia in possesso che in non possesso. Ci siamo preparati alle varie soluzioni: oggi il calcio è fluido e bisogna sapersi adattare".

Come si evita il rischio di sottovalutare l’avversario?

"Con l’umiltà. Questa squadra non può prescindere da questo valore. Quando abbiamo giocato con spirito di sacrificio e compattezza, ci siamo anche esaltati nel gioco e nei gol: ne abbiamo fatti tanti manovrati, non su episodi".