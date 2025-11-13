Viviano attacca duramente Conte: "Come allenatore mi sta sulle palle, si lamenta sempre"

Emiliano Viviano non le manda a dire. L'ex portiere, intervenuto al podcast Centrocampo, ha attacco duramente l'allenatore azzurro Antonio Conte, non tanto per il suo modo di giocare, quanto più per quello in cui si pone. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non lo conosco personalmente, ma come allenatore mi sta sulle palle. Si lamenta sempre, non gli va mai bene nulla. Dice di non parlare di arbitri e poi lo fa, Internet non dimentica", ha dichiarato Viviano. Che ha poi giudicato "esagerate" le frecciate lanciate dal tecnico verso colleghi come Chivu e Fabregas. "Conte è un fenomeno in panchina, ma preferisco chi propone un calcio diverso".

Le parole di Viviano su Rafa Leao a Tv Play

"Lui è un giocatore altalenante, altrimenti giocava sulla luna. Quello che deve fare Leao è migliorare nel fatto di avere certe pause". A proposito di queste pause, Viviano fa poi notare: "Le pause le avrà sempre, perché il Leao al massimo della forma non è che giocherebbe soltanto al Real Madrid, ma farebbe il capitano, il numero 10. Perché quando parte in quella maniera è devastante. Però per prima cosa non può strappare sempre in quella maniera e poi non è un calciatore tecnicamente pulitissimo. Come si è visto quando ha provato a calciare con la palla che rimbalzava: tra un po’ finiva in fallo laterale. Lui lavora di transizione e ha delle pause. Quello che riuscirà a fare sicuramente Allegri è migliorare le sue pause".