Reggiana, Dionigi: "Grande prova, peccato per le palle inattive. Rigore non c'era"

"E’ stata una grande Reggiana, che ha fatto la partita per gran parte del match, potevamo fare più di 3 gol, abbiamo giocato con continuità e pressato sempre alto. Mi prendo una grande Reggiana, che ha fatto un ottimo calcio. Poi il loro rigore, me lo devono spiegare, era un fallo chiaro, un rigore clamoroso assegnato, che ha riaperto la partita che stavamo incanalando sui mostri binari. Peccato perché su 4 gol, 3 sono su calcio piazzato, una gara regalata. La partita era chiusa sul 3-2, eravamo in netto controllo, contro una squadra forte che ha fatto investimenti importanti e che deve arrivare tre le prime.

Sono contento della prestazione, solo i piazzati ci hanno fregato. Avellino? Piazza fantastica, pubblico caloroso, sono anni che vengo accostato all’Avellino. Oggi il loro tifo è stato importante, peccato per i nostri, perchè credo che almeno 1000 li avremmo portati al Partenio". Queste le dichiarazioni del tecnico della Reggiana Davide Dionigi riprese da Tuttoavellino.