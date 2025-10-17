Bentornata Serie B! Oggi il via all'ottava giornata. S'inizia con il derby Entella-Samp
Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie B riprende il cammino con le gare dell'ottava giornata di campionato. Turno, questo, che prenderà il via con il primo, storico, derby ligure fra i professionisti tra Virtus Entella e Sampdoria. Tutti gli occhi saranno, poi, puntati domenica pomeriggio sul 'Barbera' per il big match d'alta classifica fra i rosanero e il Modena di Andrea Sottil. Di seguito il programma delle sfide e la classifica aggiornata:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
