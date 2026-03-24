TMW Reggiana, Bisoli...non a caso. Da subentrato ha sempre portato a casa l'obiettivo finale

Il momento della Reggiana è più che mai delicato, la sconfitta di domenica contro la Virtus Entella ha trascinato i granata al terzultimo posto della classifica di Serie B, in una posizione che allo stato attuale significa retrocessione diretta; certo, la zona playout è a un solo punto e quella della salvezza diretta a quattro - niente di proibitivo - ma è servita una sterzata per tentare di mettere a riparo la stagione. Ieri, infatti, è arrivato l'esonero di Lorenzo Rubinacci, rimpiazzato dall'esperto Pierpaolo Bisoli, terzo tecnico dell'anno.

Se la scelta sarà "indovinata" o meno, lo potrà dire solo il campo, ma di sicuro la dirigenza ha optato per un profilo che negli ultimi anni, da subentrato, ha reso bene. E lo dicono i numeri, a partire dalla stagione 2019-2020, quando salva la Cremonese, dove era approdato il 5 marzo 2020: l'annata è chiusa con +4 dalla zona playout. Lo stesso accade due anni dopo: il 17 febbraio 2022 viene ingaggiato dal Cosenza, quartultimo in Serie B e sulla carta spacciato, ma ai playout arriva la salvezza dei lupi calabresi, che lo lanciano poi nell'avventura al SudTirol: li arriva dopo sole tre giornate, ma segna la storia del club di Bolzano, che tocca addirittura i playoff con un ottimo sesto posto. Non solo, nella stagione 2023-2024 riesce a tenere a galla il Modena, che chiude senza infamia e senza lode un campionato comunque complesso.

Più in salita, la strada dell'allenatore quando parte da inizio anno: esonero a Cremona nel campionato 2020-2021, esonero al SudTirol due anni dopo, e anche al Modena nel passato campionato. Su questo, la Reggiana - con il quale il tecnico ha sottoscritto un'opzione in caso di salvezza - è avvisata.

Nota a margine: non ce ne voglia il tecnico e neppure il club, si percepisca la vena di bonaria ironia - per alleggerire il momento degli emiliani - nelle ultime righe scritte. Quelli riportati sono dati puramente statistici e di cronaca, ma si sa, la storia è fatta per essere cambiata: e magari Bisoli, anche da inizio stagione, potrà fare grande la Reggiana.