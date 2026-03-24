Il Benevento ha il primo match point dell'anno: domenica può arrivare la promozione in B

Con la serata di ieri, lunedì 23 marzo, si è conclusa la 33ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto giocarsi le ultime tre gare: ironia della sorte, in campo le prime tre della classe del Girone C di Serie C, in un lunedì che ha visto vincere solo la Salernitana. Ma un mezzo sorriso il Benevento può farlo comunque perché, al netto della sconfitta sul campo del Monopoli, ha nelle mani - o tra i piedi, come preferite - il primo match point dell'anno: i sanniti potrebbero essere infatti la seconda formazione promossa in Serie B, dopo il Vicenza che ha già archiviato la pratica una settimana fa.

Quali sono, però, le casistiche che porterebbero il Benevento a festeggiare il salto di categoria? Domenica, la promozione matematica arriverà se i giallorossi batteranno un ostico Cosenza - vedremo se il 'Ciro Vigorito' potrà fare la differenza - e se, contemporaneamente, il Catania non vincerà contro il Latina; anche un pareggio degli etnei sarebbe sufficiente. Con un successo, i sanniti volerebbero a quota 79, mentre i siciliani, in caso di pari, andrebbero a 66: una distanza di 13 punti non colmabile nelle quattro giornate che rimarrebbero dopo il turno.

Il pareggio di ieri, quindi, è costato caro al Catania, che non ha approfittato dello scivolone dei campani in quel di Monopoli, e ha di fatto lanciato gli stessi verso un possibile e anticipato traguardo. Per cronaca: il Benevento, domenica, scenderà in campo anche conoscendo il risultato del Catania, che giocherà il giorno prima.