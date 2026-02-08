Inter, Chivu esalta Lautaro: "Un piacere vederlo, come per Adriano e Ibrahimovic"

Sta per iniziare la sfida fra Sassuolo ed Inter al Mapei Stadium. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come ha preparato questa partita? Come si vince?

"Nell'attenzione, nell'atteggiamento, nell'approccio, nei duelli e nel capire la modalità per vincere contro un avversario tosto, che ha messo in difficoltà l'Inter in questi anni. Mette in difficoltà chiunque e ha fatto un inizio di campionato molto bello".

9 giocatori su 11 cambiati rispetto alla Coppa Italia.

"La cosa più bella è che abbiamo una rosa coinvolta al 100%, che fa di tutto per dare contributo alla causa, il campionato è lungo e abbiamo bisogno di energie, continuità. Siamo una squadra che ha costruito qualcosa di importante nella storia, con una riconoscenza internazionale fondamentale per quelli che sono i nostri colori".

Cosa la colpisce di Lautaro? Ora è a -1 da Boninsegna, lei ha giocato con gente come Ibrahimovic e Adriano...

"La fame, la voglia di essere determinante, la voglia di vincere, di essere sé stesso, di vivere la giornata per migliorarsi. Ha tante qualità importanti come quelli che hai citato, attaccanti forti che sono un piacere da vedere per chi ama il calcio".