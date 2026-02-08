La rivincita di Di Francesco: fischi per i cambi, poi esplode dopo la punizione di Banda

Minuto 77: doppio cambio nel Lecce, Di Francesco inserisce Cheddira e N'Dri per Stulic e Sottil. Il pubblico di casa non gradisce: sonori fischi per la scelta, evidentemente i tifosi giallorossi preferivano cambi più offensivi per provare a vincerla. Passano 13 minuti e Banda, anche lui subentrato da poco, fa un capolavoro su punizione.

Il Via del Mare esplode di gioia, lo stesso Di Francesco è incontenibile e si gira verso gli spalti mentre esulta con vigore, venendo abbracciato (o trattenuto) da un membro dello staff. Una sorta di rivincita per il tecnico, che l'ha vinta con i cambi, pur se inizialmente non graditi dagli spettatori. Il Lecce conquista tre punti pesantissimi, nella stessa giornata in cui Verona, Pisa e Fiorentina hanno raccolto solamente un punto nelle rispettive sfide.