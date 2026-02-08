Live TMW
Udinese, Bertola: "Avvio non all'altezza, sorpresi dall'aggressività del Lecce"
Nicolò Bertola interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Udinese.
Cosa è successo sul primo gol?
"L'avvio non è stato all'altezza, ci sono stati due scivoloni da parte nostra. Siamo stati sorpresi dall'aggressività del Lecce, ma lo sapevamo, è stata una disattenzione nostra".
La lotta salvezza?
"Ancora non siamo fuori, il Lecce ci ha messo in difficoltà e ha vinto, se la può giocare fino alla fine. Noi andiamo avanti partita per partita".
Meriti del Lecce o demeriti dell'Udinese?
"Meriti del Lecce e demeriti nostri, non abbiamo approcciato bene la partita ma abbiamo reagito dopo il gol. Abbiamo dato tutto ma non siamo stati all'altezza".
17.25- Finisce la conferenza stampa.
