Reggiana, pronto il rinforzo in difesa: vicino il greco Triantafyllos Pasalidis
La Reggiana punta a rafforzare la difesa in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW la squadra allenata da Davide Dionigi è vicina Triantafyllos Pasalidis, difensore greco attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Kallithea. Classe '96, in carriera ha vestito anche la maglia della Salernitana.
