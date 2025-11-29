Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ruvo: "Gli ex Samp in società sono marketing. Spezia? Preso Donadoni solo per il nome"

Ruvo: "Gli ex Samp in società sono marketing. Spezia? Preso Donadoni solo per il nome"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 14:04Serie B
Niccolò Righi

Il tecnico di lungo corso, attualmente sulla panchina del Sestri Levante, Angelo Ruvo ha parlato ai microfoni di Pianeta Serie B. Queste le sue parole iniziando dall'Entella: "Sono molto orgoglioso di ciò che rappresenta oggi la Virtus Entella: io sono tra i primi cinque nella classifica all-time per presenze, ho passato tanti anni a Chiavari. Qua ho iniziato il mio percorso da allenatore, ho visto la società crescere e fare dei passi da gigante grazie allo spirito imprenditoriale e organizzativo del presidente Gozzi. L’impresa non era per niente facile in quanto Chiavari, storicamente, è sempre stata una città in cui il calcio veniva vissuto come aspetto marginale. Lui è riuscito a portare la gente allo stadio e ad arrivare fino alla Serie B, che per la Virtus Entella è un risultato incredibile”.

Quanto le fa male vedere la Samp in questa situazione?
"Fa malissimo, perché io nasco nella Sampdoria e con quella maglia ho la fortuna di vincere uno Scudetto, pur senza esordire ufficialmente. L’ho vista arrivare in finale di Coppa dei Campioni, e constatare questo decadimento mi fa piangere il cuore. Sinceramente, mi auguro che persone come Gozzi e Mantovani non spariscano dal mondo del calcio, perché sennò saremo costretti ad assistere a continue altalene. Queste nuove società se indovinano l’annata giusta raggiungono l’apice, ma poi ricascano ancora più in fretta e dopo poco spariscono dalla circolazione. Le famiglie che sono state padrone del calcio in Italia stanno scomparendo: spero che non si facciano da parte e che non vinca solo il business, ma anche la passione. Nella Sampdoria c’è al 100% un problema interno: ci sono un presidente e dei dirigenti sconosciuti, che passano al campo con il contagocce o solo quando la situazione sta andando a rotoli. Mi dispiace soprattutto per i tifosi, che sono meravigliosi: non dimentichiamo che l’anno scorso, se non fosse stato per il Brescia, sarebbe retrocessa in Serie C. Il ritorno della “dorianità” in società? L’idea è stata giusta, e tra virgolette hanno avuto anche ragione visto il risultato finale, ma secondo me è stata più una trovata di marketing che un’autentica rivoluzione. Diciamo che ai piani alti sono stati astuti come imprenditori a livello di immagine, ma nella sostanza non è cambiato più di tanto”.

Cosa pensa della scelta di Donadoni a La Spezia?
"Mi sembra di rivivere la situazione fotocopia della Sampdoria: finché c’era stato l’impegno del presidente Volpi la situazione era rimasta sotto controllo, ma dopo la cessione si è vivacchiato per un paio di anni sino a ritrovarci con le criticità odierne. Per carità, i presidenti ci sono e sono competenti, ma sono stipendiati da qualcun altro e non mettono nulla o quasi di tasca propria. La Sampdoria fa più scalpore perché è la Sampdoria, ma anche lo Spezia si ritrova nelle medesime condizioni. Le capacità di Donadoni non si discutono: è stato un grande campione da giocatore, anche se nelle vesti di allenatore non ha fatto altrettanto bene. Io penso che sia stata più una scelta per il nome che per le idee: reputo D’Angelo un ottimo allenatore e ha pagato un po’ per tutti. Spero per lo Spezia che questa idea sia la strada giusta per portare entusiasmo e risollevarsi, anche se l’ebbrezza dura poco; poi ci vogliono la concretezza e il quotidiano sul campo, non basta solo il curriculum. Mi sarei aspettato più un traghettatore da salvezza che uno come Donadoni, ma per quello che ne sappiamo potrebbero essere stati contattati e non aver accettato: per una circostanza così delicata, personalmente mi sarei affidato ad un profilo che in carriera abbia dimostrato di riuscire in questo tipo di imprese”.

Domanda secca: le tre liguri si salvano?
"Sampdoria e Virtus Entella si salvano, lo Spezia retrocede”.

Articoli correlati
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre... Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Sudtirol-Avellino, formazioni ufficiali: Biancolino si affida a Tutino e Patierno... Sudtirol-Avellino, formazioni ufficiali: Biancolino si affida a Tutino e Patierno in attacco
Empoli-Bari, formazioni ufficiali: Vivarini vara la difesa a tre e punta su Moncini... Empoli-Bari, formazioni ufficiali: Vivarini vara la difesa a tre e punta su Moncini in attacco
Venezia-Mantova, formazioni ufficiali: Adorante parte dalla panchina Venezia-Mantova, formazioni ufficiali: Adorante parte dalla panchina
Reggiana-Frosinone, le formazioni ufficiali: Reinhart dal 1', gioza Zilli Reggiana-Frosinone, le formazioni ufficiali: Reinhart dal 1', gioza Zilli
Pescara-Padova, formazioni ufficiali: Faraoni subito titolare, Gomez dalla panchina... Pescara-Padova, formazioni ufficiali: Faraoni subito titolare, Gomez dalla panchina
Ruvo: "Gli ex Samp in società sono marketing. Spezia? Preso Donadoni solo per il... Ruvo: "Gli ex Samp in società sono marketing. Spezia? Preso Donadoni solo per il nome"
Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Ranocchia Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Ranocchia
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
2 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine top news n.1 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.2 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
Immagine top news n.3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.4 Bologna-Lucumi, stallo sul rinnovo: sempre più scontato il suo addio a fine stagione
Immagine top news n.5 La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)
Immagine top news n.6 L'Inter di Chivu è un pugile stordito. A Pisa per risorgere, ma serve lucidità
Immagine top news n.7 Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Del Genio: "La Roma non è una meteora. Napoli, nel mirino due Under per gennaio"
Immagine news Serie A n.2 Doccia fredda per il Genoa: il Verona è avanti al "Ferraris" col primo gol di Belghali
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Gilmour si opera lunedì a Londra: il comunicato ufficiale della società azzurra
Immagine news Serie A n.4 Incertezza di Corvi, Zaniolo non perdona: l'Udinese passa subito in vantaggio a Parma
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine news Serie A n.6 Hellas Verona, Zanetti: "Concentrati per fare bene. Le lacrime di Giovane? Ormai è passato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Avellino, formazioni ufficiali: Biancolino si affida a Tutino e Patierno in attacco
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Bari, formazioni ufficiali: Vivarini vara la difesa a tre e punta su Moncini in attacco
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Mantova, formazioni ufficiali: Adorante parte dalla panchina
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Frosinone, le formazioni ufficiali: Reinhart dal 1', gioza Zilli
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Padova, formazioni ufficiali: Faraoni subito titolare, Gomez dalla panchina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, nuovo scossone relativo allo Stadio-Clinica: la famiglia Rizzo pronta al disimpegno
Immagine news Serie C n.3 Trento, Tabbiani: "La squadra oggi è più organizzata e dobbiamo mantenere questo livello"
Immagine news Serie C n.4 "I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy Scarcella
Immagine news Serie C n.5 Rimini escluso dalla Serie C, Tisci: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…