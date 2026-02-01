Samp, con Gregucci-Foti il "Ferraris" è tornato fortino: ora serve cambiare passo in trasferta

Un successo che vale oro. La Sampdoria supera lo Spezia nel derby ligure e conquista tre punti importantissimi per la lotta per non retrocedere. Una partita spigolosa dove gli uomini di Gregucci-Foti hanno rischiato in alcuni frangenti ma poi sono stati capaci di piazzare il colpo vittoria a ridosso del recupero con la conclusione vincente di Matteo Ricci. Un destro al volo sotto la Sud dell'ex Aquilotto che ha fatto impazzire il pubblico del "Ferraris" che non solo ha spinto dal primo all'ultimo minuto ma ha atteso il pullman all'arrivo allo stadio per incitarlo.

"Ferraris" fortino

E con il cambio di guida tecnica, c'è stato un cambio di passo fra le mura amiche con il "Ferraris" che è tornato ad essere un fortino difficile da espugnare. Nelle sette partite casalinghe con il nuovo staff sono arrivate quattro vittorie (Juve Stabia, Carrarese, Reggiana e Spezia), due pareggi (Entella e Frosinone) e una sola sconfitta, contro il Mantova con gol finale di Ruocco. Un ruolino di marcia che certifica la crescita della squadra che però non è ancora "guarita".

Fuori casa solo quattro punti

Lontano da Genova infatti i risultati non arrivano e la vittoria manca ormai dal 20 ottobre 2024. Troppo tempo oltre ad essere un ruolino di marcia insufficiente per navigare in acque di classifica più sicure. Solo quattro i punti ottenuti in trasferta, frutto di altrettanti pareggi. Serve un cambio di marcia anche in trasferta. A partire magari dal prossimo match contro il Modena dell'ex Sottil.