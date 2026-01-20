Ufficiale Dal Canto riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore dell'ambizioso Prato

Alessandro Dal Canto riparte dalla Serie D: è stato annunciato come nuovo allenatore del Prato. Prende il posto di Simone Venturi, esonerato dai lanieri a seguito del ko contro lo Scandicci nell'ultimo, turno di campionato.

50 anni, Dal Canto l'anno scorso era alla guida del Cittadella in Serie B. In carriera il tecnico di Caselfranco Veneto ha allenato anche Padova, Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese e Carrarese. Inoltre vanta esperienze alla guida delle squadre Primavera di Empoli e Juventus ed è stato selezionatore dell'Under 17, nonché vice dell'Under 19.

Il club fa sapere con una nota sui propri profili sociale che Dal Canto sarà coadiuvato da Giuliano Lamma, il quale ricoprirà la figura vice-allenatore. Per quest'ultimo si tratta di un gradito ritorno dopo aver vestito la maglia biancazzurra per 13 anni.

Attualmente il Prato è quinto in classifica nel Girone E di Serie D, un risultato ampiamente al di sotto delle aspettative nonostante gli ingenti investimenti fatti dalla nuova proprietà. Fin qui ben 8 le sconfitte subite in 20 partite. A Dal Canto il compito di invertire la rotta e garantire la qualificazione ai playoff.