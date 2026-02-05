Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto importante"

Nella giornata di oggi in casa Cesena sono andate in scena le conferenze stampa di due nuovi acquisti come il terzino Tommaso Corazza e l’attaccante Giacomo Vrioni. A presentare i due calciatori è stato il membro del consiglio d'amministrazione, ed ex centravanti bianconero, Massimo Agostini che ha parlato così dei nuovi arrivati.

“Tommaso è un difensore esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. Dopo la partenza di Adamo c'era la necessità di portare a Cesena un nuovo esterno per sostituirlo. - spiega Agostini come si legge sul sito del club - La scelta è caduta su Tommaso, che arriva dal Pescara, dove nella prima parte di stagione ha fatto un grandissimo campionato come testimoniano i tre gol ed i due assist, perciò arriva con una dote importante che per noi potrà essere molto interessante”.

“Giacomo è una prima punta mancina che ha un vissuto importante, perché ha girato tanto, giocando a lungo negli Stati Uniti ed anche in Austria. - sono le parole del Condor sull’attaccante - Ha girato l'Italia in squadre importanti e adesso è qui con noi. È un giocatore con una struttura importante ed un attaccante che in questo Cesena farà comodo per le alternative a disposizione del mister”.