Prato, Dal Canto: "Ho fatto un passo indietro sperando di farne tre in avanti"

Alessandro Dal Canto è da circa due settimane il tecnico del Prato, storica formazione del calcio toscano oramai da anni nelle paludi della Serie D.

La nuova proprietà, legata al nome di Asmaa Gacem, lo ha scelto per cercare di rilanciare le ambizioni del club a metà di un torneo che vede i toscani a 20 punti dal primo posto.

"Ho preferito fare un passo indietro a livello di categoria perchè credo e spero di poterne fare tre in avanti - ha dichiarato il tecnico attraverso i microfoni di SampdoriaNews -. La mia è stata una scelta ponderata, in giro si possono trovare molte situazioni tribolate. A Prato invece ho trovato una società solida con grandi ambizioni con l'avvento della Presidentessa. Come sempre il campo sarà il giudice, ma sono convinto che si tratti di una grande occasione per me".