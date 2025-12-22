Stasera Napoli-Bologna, De Laurentiis: "Saputo bravo presidente, che vinca il migliore"

E' la sera di Napoli-Bologna. Questa sera la squadra di Antonio Conte affronterà i rossoblù di Vincenzo Italiano a Riad nella finale di Supercoppa Italiana. Una partita che vale molto per entrambe le compagini rispettivamente campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia. In vista della sfida, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Serie A:

"Bologna è una città che sta nel mio cuore, poi siamo avversari, ma lì ho fatto dei film divertentissimi. La sua università dal 1300 ha educato principi e re. Io ho origini partenopee ed il cibo per me è un aspetto importante, ed anche lì sul cibo non scherzano Saputo è un bravo presidente, questa sua capacità di internazionalizzarsi è importante.

Quindi viva Napoli, viva Bologna e che vinca il migliore".