Ufficiale Sampdoria, arriva un giovane difensore della Juventus: depositato il contratto di Badarau

La Sampdoria ha prelevato dalle giovanili della Juventus il difensore centrale classe 2008 Fabio Badarau che lo scorso luglio aveva firmato il rinnovo fino al 2027 coi bianconeri. Lo comunica la Lega B nell’apposito spazio dedicato al calciomercato. Il calciatore italo-rumeno, che vanta 23 presenze – e cinque gol – con l’Under 17 e quattro presenze con la Primavera, si trasferisce in Liguria a titolo temporaneo. All'inizio il giocatore dovrebbe essere inserito nei ranghi della formazione Primavera blucerchiata.