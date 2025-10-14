Sampdoria, Bellemo: "Mai temuto per questa stagione. C'è grande voglia di riscatto"

Un'altra stagione non facile per la Sampdoria, che farà da apripista alla ripresa del campionato di Serie B, scendendo in campo venerdì 17 ottobre contro la Virtus Entella, ma la vittoria sul Pescara prima della sosta ha sicuramente dato nuova linfa alla squadra. Come ha confermato, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, il centrocampista Alessandro Bellemo, che ha detto di non aver mai immaginato una partenza del genere ma di vedere adesso in modo più positivo la situazione, considerando che la vittoria non ha dato solo tre punti ma anche morale.

Il giocatore ha quindi proseguito parlando proprio delle problematiche: "Quando sono arrivato a Genova c'erano aspettative ben diverse. Non siamo riusciti a incidere. Io in primis. Sono sempre abituato a dare le colpe a me prima che agli altri. Non l'ho vissuta bene. Ci tenevo a farmi apprezzare. Sono ripartito con tanta voglia di fare bene, sento di poterlo fare. C'è grande voglia di riscatto".

Elogi conclusivi poi a mister Massimo Donati, "bravo a trasmettere la serenità di cui avevamo bisogno". Tanto che Bellemo aggiunge anche di non esser mai stato preoccupato, neppure dopo le prime quattro sconfitte. Ora però, come da lui affermato, la squadra è chiamata a fare lo step successivo, già a partire da venerdì quando ci sarà la sfida contro la Virtus Entella; che è l'unico obiettivo da prefiggersi.