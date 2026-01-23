Avellino, Boersma dice no alla proposta: "Il mio istinto mi dice che ora non è il passo giusto"

Niente da fare. Bouke Boersma non lascerà il De Graafschap per approdare all'Avellino.

Nonostante l'offerta importante fatta pervenire al club olandese da parte di quello irpino (un milioni di euro), l'attaccante classe 2005 ha deciso di non approdare in Italia. E lo ha fatto prendendo la parola nel corso dell'intervista concessa a Omroep Gelderland:

"Il mio istinto mi dice che ora non è il passo giusto - si legge nella traduzione prodotta da TuttoAvellino -. Non è la scelta giusta e gliel'ho fatto notare. Inoltre quelle persone parlavano anche a malapena l'inglese".

Adesso per il giocatore si è aperta la possibilità di trasferirsi al Go Ahead Eagles.