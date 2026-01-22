TMW
Avellino al lavoro per un rinforzo dall'Olanda: vicino il bomber del De Graafschap Boersma
Nuovo nome per l'attacco dell'Avellino: gli irpini hanno fatto una offerta importante per Bouke Boersma, 11 gol nella Keuken Kampioen Divisie (la serie B olandese, ndr), in forza al De Graafschap Doetinchem. Discorsi già molto avanzati, perché il club olandese ha già dato l'ok alla partenza del giocatore, ma manca ancora il sì dell'atleta per perfezionare l'operazione.
