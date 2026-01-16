Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello, che partita!
Risultato finale: Sampdoria-Entella 1-1
SAMPDORIA
Ghidotti 6,5 - Nulla può sul colpo di testa di Parodi. E’ però reattivo sulla conclusione dalla distanza da parte di Nichetti. Sempre sicuro sui traversoni che arrivano dal fondo.
Hadzikadunic 5,5 - Confermato braccetto di destra. Inizia non benissimo ma poi comunque prende le giuste misure andando a chiudere sugli attaccanti dell’Entella e spazzando senza alcun fronzolo. Nel secondo tempo più impreciso.
Abildgaard 6 - Ormai ha preso posizione al centro della retroguardia, controlla le sfuriate di Debenedetti andando a prendere il giusto tempo dello stacco di testa. Si fa vedere anche nella fase offensiva sui calci da fermo.
Vulikic 5,5 - Schierato come braccetto di sinistra da Gregucci e Foti in questa sfida. Parte molto bene dimostrando grande tempestività nell’andare ad attaccare i portatori di palla della squadra di Chiappella ma poi perde le misure e si perde.
Depaoli 4,5 - Meno propositivo del solito. Si vede poco, ben controllato da Di Mario nella fase offensiva. Commette, come spesso accade, qualche scorrettezza di troppo quando perde palla e soprattutto perde il duello aereo con Parodi in occasione del pareggio.
Cherubini 6,5 - Questa volta viene accentrato giocando da mezzala. Si avventa come un falco sull’errore in fase di impostazione di Nichetti, percorre più di 40 metri e calcia dalla distanza trovando il suo primo gol stagionale che sblocca il match. Dal 65’ Conti 6 - Ci mette voglia e determinazione in un momento difficile per i suoi.
Esposito 6 - Pulisce molti palloni e fa girare il gioco con buone scelte di tempo anche se in altre situazioni poteva essere più preciso specialmente quando deve incaricarsi della battute dei calci da fermo. Dal 76’ Barak s.v.
Henderson 5,5 - Solito gioco sporco in mezzo al campo per il centrocampista scozzese. Il duello con Karic tutto muscoli è molto avvincente. Nel secondo tempo fa più il gioco sporco ma è meno preciso suggerimenti per i compagni.
Ioannou 6 - Corre molto sulla fascia sinistra e nelle prime battute è prezioso nell’andare a murare la conclusione a botta sicura da parte di Karic. Ci prova con una conclusione dalla distanza nel primo tempo ma non è fortunato. Dal 76’ Giordano s.v.
Brunori 5 - Ritrova la sua ex squadra dopo diversi anni. Ancora corpo estraneo della squadra di Gregucci-Foti. Viene chiuso molto bene dalla retrogaurdia biancoceleste che non gli lascia spazio per colpire. Dal 91’ Cuni s.v.
Coda 5 - Tiritiello gli ringhia alle spalle senza mai concedergli la giocata. Si vede pochissimo in area di rigore chiavarese e non conclude praticamente mai verso la porta avversaria. Dal 76’ Pafundi s.v.
Angelo Gregucci 5 - I fischi del pubblico certificano una prestazione, l’ennesima, sottotono della sua squadra. Solo un punto nei due derby liguri contro l’Entella e una classifica che resta inesorabilmente difficile.
ENTELLA
Colombi 7 - La parata su Hadzikadunic ad iniziato ripresa vale come un gol realizzato. Incolpevole sulla staffilata di Cherubini, provvidenziale anche su Pafundi a due minuti dalla fine.
Parodi 7 - Ci mette tanta generosità nell’andare ad arginare le offensive della Sampdoria. Arriva con un pizzico di ritardo solo in occasione della conclusione dalla distanza di Cherubini che sblocca il punteggio ma quando è a sinistra è più pericoloso. Imperioso il suo stacco di testa che pareggia i conti.
Tiritiello 7 - Torna in campo dopo i guai fisici. E quando le partite si fanno dure lui non si fa trovare impreparato. Toglie tutti i palloni dalla testa di Coda e guida la difesa con la solita autorità senza mai sbagliare un colpo.
Marconi 6 - Non disputa nemmeno lui una brutta partita ma si fa saltare dal Cherubini con troppa facilità in occasione della rete che sblocca il match. Nel secondo tempo non lascia mai spazio agli attaccanti della Samp.
Mezzoni 6,5 - Spinge meno nel primo tempo controllando di più le discese degli uomini di Gregucci-Foti. Con l’uscita di Di Mario gioca in una posizione più arretrata dimostrando di essere molto utile alla causa.
Franzoni 6 - L’autore del gol decisivo contro il Monza questa volta si vede meno in fase propositiva ma stringe comunque i denti nonostante un problema fisico. Dal 46’ Dalla Vecchia 6,5 - Entra in campo con il piglio giusto e l’Entella alza il proprio raggio d’azione meritando il pareggio.
Nichetti 5,5 - Perde il pallone che genera il gol del vantaggio e in più non riesce ad arginare la ripartenza di Cherubini. Nella ripresa sfiora la rete del pareggio fermato solo da Ghidotti. Dal 67’ Squizzato 6 - Entra nel momento di maggior spinta dell’Entella e orchestra bene la manovra della sua squadra.
Karic 7 - Lui, da ex Genoa, sente questa partita come un derby. Solito lottatore in mezzo al campo. Dal suo piede nasce il traversone che porta la rete del pareggio di Parodi.
Di Mario 6 - Parte molto contratto, poi cresce col passare dei minuti facendosi vedere con costanza dalle parti dell’area di rigore blucerchiata tagliando verso il centro creando grattacapi. Dal 67’ Bariti 6,5 - Spinge con la solita costanza sulla destra insieme a Mezzoni con buone scelte di tempo.
Guiu 6 - Rientra verso centrocampo per prendere i palloni da giocare ma la retroguardia della Sampdoria gli lascia poco spazio per andare colpire come lui sa fare ma resta tanta energia. Dall’84’ Fumagalli s.v.
Debenedetti 6 - Vale lo stesso discorso per il suo collega di reparto. Pochi gli spunti in area di rigore anche se comunque prova le sponde per i compagni e gioca molto di reparto.
Andrea Chiappella 6,5 - Dopo la vittoria casalinga del “Sannazzari” contro il Monza esce con il quarto punto su sei disponibili contro la Sampdoria proseguendo il percorso di crescita della sua squadra in questo campionato. Un punto che aumenta l’autostima.
