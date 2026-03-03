Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Virtus Entella-Modena 2-1, le pagelle: Karic fa e disfa, Tonoli e Beyuku errori sanguinosi

© foto di Federico Serra
Oggi alle 22:42Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Virtus Entella-Modena 2-1

VIRTUS ENTELLA

Colombi 6 - Incolpevole in occasione della rete del pareggio firmata da Tonoli al tramonto della prima frazione. Sbroglia in maniera decisa e talvolta autoritaria l’ordinaria amministrazione

Del Lungo 6.5 - Si sovrappone spesso con Parodi dando il suo apporto alla fase di costruzione. Nobilita la sua prestazione firmando la sua prima rete in serie B: lo fa lasciando partire un destro da fuori non potente ma angolato. Si fa sorprendere però poco dopo da Gliozzi che innesca l’azione del pareggio. Dal 57’ Bariti 6 - Ha il merito di rubare la palla a Tonoli innescando l’azione del gol decisivo.

Alborghetti 6 - Prestazione concreta senza fronzoli, rispondendo presente inizialmente schierato al centro della difesa, poi con l’ingresso di Tiritiello si sposta a sinistra del terzetto difensivo.

Marconi 5.5 - Non è preciso soffrendo molto la fisicità di Gliozzi fino a quando rimane in campo. Perde spesso i duelli con l’attaccante gialloblù. Dal 57’ Tiritiello 6.5 - Il “Tir” torna in campo dopo più di un mese rendendosi protagonista di un salvataggio sulla linea a pochi minuti dal suo ingresso. Per il resto si oppone con la fisicità agli assalti avversari.

Parodi 6 - Parte quinto a destra nel 3-5-2 di Chiappella dando il suo apporto fatto di corsa e dinamismo alla fase offensiva. Con l’ingresso di Bariti si abbassa a braccetto confermando la sua grande duttilità si adatta senza problemi.

Franzoni 5.5 -Rimane ingabbiato nel traffico della zona nevralgica del campo. Fatica ad incidere proponendosi raramente in avanti, ben contenuto dai centrocampisti del Modena.

Karic 7 - Regala tre punti d’oro alla Virtus Entella siglando un gol d’autore, dribbling a Imputato e destro imparabile. Nella foga si dimentica di aver un cartellino giallo sulle spalle, si toglie la maglia e lascia i compagni in dieci. Per il resto regia lucida e attenta, sempre nel vivo dell’azione.

Benedetti 6 - Partita di grande sacrificio la sua al servizio della squadra. Garantisce equilibrio dando il suo apporto efficace in fase di non possesso, gioca il pallone in maniera non sempre precisa. Dal 62’ Squizzato 6 - Fornisce il suo apporto alla squadra mettendo corsa e agonismo, soprattutto a rincorrere gli avversari.

Di Mario 7 - Da applausi il suo recupero su Gliozzi nel primo tempo. E’ in serata, lo dimostra correndo per la fascia appoggiando la manovra e ripiegando sugli avversari. Mette lo zampino sul gol del vantaggio firmato da Del Lungo

Cuppone 6.5 - Si da un gran da fare su tutto il fronte offensivo. Cerca in tutti i modi gli spazi per poter creare grattacapi al Modena non dando punti di riferimento. Rifinisce al meglio per Karic l’azione che regala i tre punti alla Virtus Entella. Dal 87’ Dalla Vecchia s.v

Guiu 5 - Partita di sacrificio per lui, riceve pochi palloni e non li gestisce al meglio perdendo i duelli sistematicamente con i difensori del Modena. Dal 62’ Debenedetti 6 - Più vivace rispetto al compagno di reparto. Ha il merito di recuperare qualche pallone anche se non lo sfrutta al meglio.

Andrea Chiappella 6.5 - La sua squadra la vince con grande applicazione, sofferenza e quel pizzico di fortuna che serve per portare a casa imprese di questo genere. Imposta la gara sull'attenzione concedendo spazio e iniziativa agli ospiti scegliendo di ripartire, la tattica funziona anche per i suoi sopperiscono con grande cuore alla inferiorità tecnica.

MODENA

Chichizola 6 - Si fa sorprendere da Del Lungo alla fine del primo tempo, incolpevole sul gol di Karic per il resto mai seriamente impegnato.

Tonoli 5.5 - Ottimo inserimento su cross di Santoro alla fine del primo tempo. Il Suo colpo di testa regala la rete del momentaneo pareggio ai suoi. Commette un errore sanguinoso regalando palla a Bariti nell’azione decisiva che permette ai liguri di vincere la partita.

Adorni 6 - Al suo ritorno dal 1’ minuto risponde presente disputando una buona gara. Preciso e puntuale negli interventi, concede poco agli attaccanti avversari.

Nieling 6 - Qualche imprecisione in alcuni frangenti ma l’olandese si mostra efficace e attento a coprire la sua zona. Conferisce supporto alla squadra di Sottil in fase di costruzione. Dal 87’ Ambrosino 6.5 - Entra con il piglio giusto nei pochi minuti a sua disposizione. Partecipa in maniera concreta al forcing finale del Modena colpendo una clamorosa traversa al quarto di recupero.

Beyuku 5.5 - Sulla sua valutazione pesa l’incredibile errore a due passi dalla porta, in quella circostanza era più semplice segnare vista la vicinanza dalla porta. Per il resto fisicità e fosforo al servizio della squadra.

Wiafe 6 - Buono il suo esordio dal 1’ minuto. Centrocampista con licenza di inserirsi, come all’ora di gioco quando sugli sviluppi della traversa di Beyuku trova sulla sua strada Tiritiello. Ma la prima da titolare è positiva. Dal 74’ Imputato 5 - Paga l’inesperienza e la mancanza di freddezza sul 2-1, va in scivolata su Karic, cosa che un difensore non deve mai fare liberando la strada al centrocampista della Virtus Entella

Gerli 6.5 - Lucida regia in mezzo al campo dettando i tempi della manovra del Modena. Catalizza palloni dalla sue parti e le smista in maniera precisa e pulita. Corre e si sacrifica in fase di non possesso facendo trovare sempre nel posto giusto.

Santoro 6.5 - Sicuramente il più efficace del centrocampo dei canarini, in alcune circostanze i suoi inserimenti spaccano in due le linee avversarie. Suo l’assist pregevole per il gol di Tonoli, abile a non dare punti di riferimento.

Zanimacchia 7 - Una continua spina nel fianco della retroguardia avversaria. Un suo assist panoramico pesca Beyuku davanti a Colombi ma l’esterno gialloblù colpisce un clamoroso palo. Dal 68’ Zampano 5 - Non entra con il buon piglio. Fatica ad entrare in ritmo facendosi neutralizzare dai centrocampisti avversari.

Gliozzi 5.5 - Mette lo zampino sul gol del momentaneo pareggio vincendo il duello con Del Lungo. Per il resto ingaggia un corpo a corpo con Marconi uscendone spesso vincitore ma combina poco in avanti. Dal 68’ De Luca 5.5 - Prova a dare maggiore incisività alla manovra offensiva ma finisce contro il muro avversario

Defrel 5 - Si vede poco fino a quando Sottil lo sostituisce. Riceve pochi palloni ma non li gestisce al meglio, prova ad uscire dai radar dei difensori della Virtus Entella cambiando arretrando ma la situazione non cambia Dal 68’ Massolin 5.5 - Il suo ingresso in campo non cambia l'andamento della gara, qualche buona giocata e nulla più.

Andrea Sottil 6 - La sua squadra tiene il comando delle operazioni quasi costante facendo la partita. Pesano in maniera decisiva alcuni errori: in particolare quello di Beyuku sul 1-1 e Tonoli che innesca la ripartenza vincente dei liguri, in definitiva le gare si vincono con gli episodi, in questi serve maggiore attenzione.

