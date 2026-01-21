Sampdoria, idea Castrovilli per il centrocampo: il Bari apre, restano i dubbi del giocatore

La Sampdoria monitora con attenzione il mercato di gennaio alla ricerca di rinforzi per la mediana e nelle ultime ore è emerso il nome di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe 1997, attualmente al Bari, sarebbe stato proposto al club blucerchiato come possibile opportunità in vista delle prossime settimane.

Arrivato in Puglia durante l’estate, Castrovilli ha collezionato 17 presenze e una rete con la maglia dei Galletti, ma al momento è fermo ai box a causa di una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese. Un fattore che incide sulle valutazioni, ma che non ha spento del tutto l’interesse attorno al suo profilo.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’operazione non è però semplice: il giocatore non sarebbe ancora pienamente convinto della destinazione. La Sampdoria resta alla finestra, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per approfondire la trattativa e trasformare l’idea in qualcosa di più concreto.