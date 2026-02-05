Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."

Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Cesena per Gaetano Castrovilli, centrocampista approdato in bianconero dopo l'esperienza semestrale al Bari.

“Arrivo da anni in cui non sono stato bene fisicamente - riporta MondoCesena -. Quindi ho deciso di ripartire dalla Serie B perché è un campionato importante. Volevo vedere testare la mia tenuta, in un torneo notoriamente anche molto fisico. Ho scelto Cesena: è stata una trattativa molto veloce, degli ultimi giorni di mercato, però appena ho sentito che c’era questa possibilità ero molto entusiasta e sono contento della scelta. Adesso fisicamente molto bene. Penso che ognuno di noi a volte debba mettersi in discussione. Anche perché, ripeto, ho avuto un po’ di problemi, ma penso che l’importante sia ripartire. È stato molto difficile per me perché, più che fisicamente, l’ho accusato mentalmente. L’importante è ripartire. Ora sono concentrato sul Cesena, voglio dare una mano al mister, alla squadra, alla società e a questa bellissima città di cui mi hanno parlato veramente bene”.

Sulla scelta della maglia N°8, poi, spiega: “Ho preso l’8 semplicemente perché il primo anno di Serie A lo avevo a Firenze. Mi ha portato fortuna e quindi ho deciso di riprenderlo. Di esperienze ne ho fatte tante, ma quella è la più importante. Ho conosciuto gente del calibro di Ribery e Boateng. Ciò che mi ha fatto rimanere a bocca aperta è stata la loro umiltà, una qualità che in un giocatore è importante perché si cresce pure se sei autocritico. Vai a migliorare quello che meglio sai e sono convinto che l’umiltà possa portarti veramente ad essere una persona migliore e a dare sempre di più. Anche quella dell’Europeo del 2021 è stata un’esperienza bellissima, dove secondo me non ha vinto la squadra più forte, ma la squadra che era più ‘squadra’. La nostra forza è stata il gruppo”.