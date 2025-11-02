Sampdoria-Mantova, le formazioni ufficiali: Cuni e Coda sfidano Mancuso

Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie B la Sampdoria ospita il Mantova al “Luigi Ferraris”, in un momento tutt’altro che semplice per la formazione blucerchiata. Le vittorie di Bari e Catanzaro maturate nella giornata odierna hanno infatti reso la classifica ancora più complicata, aumentando la pressione su Foti e Gregucci, chiamati a dare una scossa al gruppo.

Il duo tecnico conferma gran parte dell’undici che ha impattato 1-1 a Empoli, ma apporta due modifiche significative: Hadzikadunic prende il posto di capitan Ferrari al centro della difesa, mentre a centrocampo Antonin Barak ritrova una maglia da titolare al posto di Benedetti. Il ceco, finora al di sotto delle aspettative, si era comunque messo in luce in Toscana con l’assist decisivo per il pareggio firmato da Cuni.

Di seguito le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Ioannou, Henderson, Ricci, Barak, Cherubini; Cuni, Coda. A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coubis, Bellemo, Venuti, Ferrari, Vulikic, Conti, Narro, Malagrida, Benedetti. Allenatore: Angelo Gregucci.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Paoletti, Artioli; Galuppini, Trimboli, Ruocco; Mancuso. A disposizione: Andreacci, Mullen, Mensah, Wieser, Fiori, Falletti, Fedel, Marras, Caprini, Pittino, Maggioni, Bonfanti. Allenatore: Davide Possanzini.

ARBITRO: Mucera di Palermo. Assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo. Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampini. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.