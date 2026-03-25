Roma, altra seduta in gruppo per Soulé: ottimismo crescente in vista dell'Inter
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Da Trigoria arrivano conferme in merito ai miglioramenti fisici di Matias Soulé, trequartista argentino della Roma che ieri era rientrato a lavorare in gruppo dopo oltre 50 giorni di assenza a causa dei problemi di pubalgia emersi nei mesi scorsi.
Anche oggi, racconta Vocegiallorossa, l'ex Juventus si è allenato col resto dei compagni rimasti a disposizione di mister Gasperini. Il focus è ovviamente puntato verso la super sfida di domenica 5 aprile contro l'Inter a San Siro. In casa giallorossa aumenta l'ottimismo, in merito alla sua possibile presenza in campo. Ancora assenti gli altri infortunati, ovvero Dybala, Kone e Dovbyk.
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