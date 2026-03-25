Cagliari, seduta verso il Sassuolo: lavoro personalizzato per due giocatori
Cagliari in campo agli ordini di mister Pisacane in vista dell'importantissima sfida salvezza contro il Sassuolo alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Questo il report del club sardo in merito:
"Nuova seduta di lavoro pomeridiana per i rossoblù, impegnati al CRAI Sport Center nella settimana di sosta del campionato. Il prossimo match vedrà il Cagliari in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nell’anticipo della 31ª giornata di Serie A in programma sabato 4 aprile. Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali – Caprile e Palestra (Italia), Kılıçsoy (Turchia), Obert, (Slovacchia) e Sulemana (Ghana) – l’allenamento odierno è iniziato in palestra: focus sullo sviluppo della forza. Il gruppo si è poi trasferito in campo per dei lavori di attivazione tecnica, seguiti da delle partitelle giocate su campo ridotto ad alta intensità.
Lavori personalizzati per Gennaro Borrelli e Joseph Liteta. Domani, giovedì 26, seduta fissata al mattino".