Keinan Davis non si sbilancia sul futuro: "Ho la mia età, tanti infortuni... non voglio forzare"

Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, è stato intervistato nei giorni scorsi dal portale internazionale World Soccer Talk, e nel corso della chiacchierata ha avuto modo di tornare indietro con la mente anche al momento del suo approdo in Friuli dal Watford: "Era un momento difficile per me, dentro e fuori dal campo. E collettivamente non era un bel periodo per il club, per quanto la società sia valida. Con l'Udinese hanno un buon rapporto, quella squadra avevamo una buona squadra ma non siamo andati bene. Non so il perché, comunque apprezzo ancora oggi quel periodo lì".

Quindi Davis passa al racconto dell'arrivo all'Udinese: "Era difficile per me adattarmi alla Serie A, non avevo giocato molto. Certo, puoi guardare tante partite, ma se non giochi è difficile adattarsi, è tutto completamente differente. All'inizio capire la lingua e tutto il resto è stato duro, poi però più giocavo e più mi sentivo a mio agio".

In conclusione, Davis non si sbilancia sul proprio futuro: "Non so cosa potrà riservarmi, ho la mia età e ho avuto anche molti infortuni in carriera, non voglio forzarmi andando a giocare troppe partite. Intanto il mio pensiero è solo quello di concentrarmi al massimo sull'Udinese e costruirmi una base fisica solida per poter limitare il numero di infortuni".