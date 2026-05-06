Sampdoria, Ricci: "Lombardo ci ha trasmesso tranquillità. A Genova sto molto bene"

Il perno del centrocampo della Sampdoria. Matteo Ricci, intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica, ha fatto il punto della situazione sulla stagione della squadra di Attilio Lombardo: "Ci siamo compattati ma il gruppo squadra, con la dirigenza, ha sempre remato nella stessa direzione. Quell'abbraccio è perché abbiamo raggiunto un obiettivo che, pur piccolo per la Samp, per larghi tratti della stagione poteva sembrare difficile". E proprio sul mister prosegue: "Ci ha trasmesso tranquillità, voglia di vincere e di giocare in modo propositivo. Col modulo nuovo ci siamo trovati bene e ci muoviamo bene in campo. Lo seguiamo ad occhi chiusi".

Il numero 8 blucerchiato andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ma, proseguendo nell'intervista sottolinea come a Genova si trovi bene: "A Genova si sta benissimo. Anche la mia compagna si è trovata bene. Abbiamo conosciuto persone di cuore. Genova è un posto che vive di calcio. Vivi la passione dei tifosi tutta la settimana".

Infine un passaggio anche sull'atmosfera del "Ferraris": "Giocare a Marassi è un'atmosfera unica. I tifosi sono sempre stati dalla nostra parte. A volte li abbiamo fatti un po' arrabbiare ma noi stessi sappiamo che potevamo fare di più. Il gruppo è sempre stato unito, abbiamo cercato di fare il massimo per raggiungere risultati positivi".