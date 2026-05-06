Si è spento Beccalossi, nel 2024 raccontava: "Non cambierei nulla, voglio morire ingestibile"

Evaristo Beccalossi ci ha lasciati oggi all'età di 69 anni, pochi giorni prima di compierne 70. L'ex leggenda dell'Inter ha combattuto per molto tempo, rimanendo in coma addirittura per 47 giorni a partire dal gennaio del 2025. Da lì in poi le sue condizioni non sono più state ottimali e alla fine si è spento il 6 maggio 2026. Una delle ultime interviste rilasciate è quella del gennaio 2024, quando raccontava a La Gazzetta dello Sport: "Ero discontinuo. Ingestibile, anche negli allenamenti. Ma se tornassi indietro non cambierei nulla. Io voglio morire ingestibile"

Beccalossi rivelò di aver vissuto una vita al massimo: "Fumavo un pacchetto al giorno di sigarette da calciatore. Poi bevevo i caffè, una decina, ma i compagni mi accettavano così com’ero. Di allenamenti ne facevo uno intenso a settimana. Il martedì recuperavo dalle botte, il mercoledì acceleravo forte, il giovedì dipendeva, il venerdì sul lettino del massaggiatore con sigarette e Gazzetta e tiravo sera, il sabato provavo le palle inattive".

Impossibile non ricordare il periodo trascorso all'Inter: "Ho fatto sei campionati. Ci sono stati momenti stupendi. Altri meno. Entravo dentro San Siro e non sapevo mai come avrei giocato. Mi sembrava di essere carico, al top, pensavo ai miei colpi, ai dribbling, a qualche tunnel, ai passaggi nei corridoi invisibili e invece non toccavo palla. Magari venivo da una settimana di serate di bagordi e facevo solo numerini". Beccalossi è stato anche questo.